ESCLUSIVA TMW - Emerson: "Roma forte come la Juve. Col Real altra impresa"

Roma a caccia dell’impresa al Santiago Bernabéu. Dopo aver clamorosamente eliminato il Barcellona lo scorso anno, i giallorossi stasera vogliono regalarsi infatti un avvio da protagonisti in Champions contro i campioni in carica del Real Madrid. Due realtà calcistiche che Emerson Ferreira da Rosa conosce benissimo, campione sia in Italia che in terra spagnola durante la sua brillante carriera da calciatore. È proprio il 'Puma' che TuttoMercatoWeb.com ha raggiunto in esclusiva a Miami nel giorno di Real Madrid-Roma, con uno sguardo generale anche alla Serie A.

Partidazo stasera al Bernabéu: la Roma può compiere un'altra impresa secondo lei?

"Non sarà certo una partita facile per la Roma. Si gioca in Champions League e l'avversario si chiama Real Madrid, ma i giallorossi hanno dimostrato di poter sorprendere ogni avversario nelle sfide di così alto livello. Basta chiedere al Barcellona...".

Di gare così lei ne ha giocate tantissime in carriera: che consiglio si sente di dare alla Roma?

"La Roma deve credere di più nelle sue forze. È una squadra con grandi potenzialità e non è arrivata per caso alla semifinale di Champions col Liverpool della passata stagione".

Uno Scudetto e una Supercoppa italiana, che ricordo ha dei suoi quattro anni in giallorosso?

"I miei migliori ricordi mi portano a Roma. Questa squadra, questa società, questa piazza mi hanno permesso per primi di maturare come uomo e come calciatore. E vincere a Roma è spettacolare, indimenticabile".

Dalla Roma di ieri alla Roma di oggi, ma Francesco Totti - seppur in altre vesti - è sempre presente. Che effetto le fa vederlo da dirigente?

"Il calcio passa per tutti, ma oggi vedo una grande importanza nel suo ruolo di leader. La Roma ha il privilegio di poter contare su una persona legatissima al club, capace di trasmettere ai giocatori e soprattutto ai giovani cosa significa giocare in questa squadra. Mi ripeto: vincere a Roma è speciale, ben diverso dal vincere in qualsiasi altra piazza. Francesco questo lo sa bene".

Anche stasera, insomma, sciarpa giallorossa per Emerson.

"Sì (ride, ndr). Tiferò sicuramente per la Roma".

Eppure, anche a Madrid è riuscito a trionfare vincendo la Liga.

"Il Real è una società prestigiosissima, sono contento di averci lavorato insieme a mister Capello. In Spagna ho vissuto qualche difficoltà, ma alla fine ho imparato molto. Dico sempre che passare da Madrid, dopo i successi con Roma e Juventus, mi ha fatto diventare un giocatore completo".

Tra le sue ex squadre c'è anche il Milan, club che ha faticato non poco negli ultimi anni.

"È vero. Seguo sempre il calcio italiano, grandi squadre come Milan e Inter hanno avuto un calo in questi ultimi tempi e il riflesso di tutto ciò è stata la non classificazione dell'Italia al Mondiale. Mi auguro che la Serie A possa tornare però ad essere presto uno dei migliori campionati del mondo. La strada intrapresa recentemente è quella giusta".

Una Serie A destinata anche quest'anno al dominio bianconero?

"La Juventus sarà sempre la squadra da battere, per tutti. I bianconeri costruiscono ogni anno una rosa assai competitiva, riuscendo a confermarsi di competizione in competizione. Adesso poi che è arrivato un campione come Cristiano Ronaldo, la responsabilità di vincere è aumentata ancora di più. Accanto alla Juve, però, metto la mia Roma. Sono convinto che insieme siano le due compagini più forti d'Italia. Vedremo chi la spunterà".

Chiosa, infine, sulla sua nuova vita. Cosa fa adesso?

"Sono reduce da una bella esperienza come opinionista a Fox Sports per i Mondiali in Russia. Ora vivo a Miami e mi preparo a rientrare nel calcio proprio qui, negli Stati Uniti. Ho grande voglia di far bene e, sinceramente, non vedo l'ora di tornare".