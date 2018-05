ESCLUSIVA TMW - Empoli-Andreazzoli, prove di rinnovo: settimana chiave

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aureliano Andreazzoli e l’Empoli, prove di rinnovo. Lavori in corso per il prolungamento del contratto per un’altra stagione con opzione per il 2020. Questa settimana previsto un incontro decisivo per provare a mettere nero su bianco. Andreazzoli-Empoli, al lavoro per il futuro...