ESCLUSIVA TMW - Empoli, occhi su Mirko Pigliacelli

© foto di Federico Gaetano

Empoli operativo, tra campo e mercato. C'è un'idea per la porta del prossimo anno e porta a Mirko Pigliacelli, da gennaio in prestito al Trapani dal Pescara. Autore di una seconda parte di campionato di livello, Pigliacelli ha ancora un contratto lungo con il Pescara ma è un'idea dell'Empoli. Il mercato chiama, sirene per Mirko Pigliacelli...