ESCLUSIVA TMW - Faccenda: "Genoa, lacrime Juric brutto segnale. Ma ce la farà"

Il Genoa non può sentirsi tranquillo. La situazione di classifica, sia pure con 5 punti di vantaggio sul Crotone, è pericolosa perché la squadra non fornisce segnali di reazione. E anche Juric ha paura della B. Mario Faccenda, quasi centocinquanta presenze con la maglia rossoblù, spiega: "E' andata bene che il Crotone non ha vinto. Se avesse battuto il Milan adesso sarebbe a tre punti. Cinque lunghezze di vantaggio - dice a Tuttomercatoweb.com - non sono poche, ma il Crotone è in buona salute e gioca bene".

E al Genoa che succede?

"Non riesco a capire se sia un calo fisico o mentale. Di sicuro il caos societario non dà tranquillità ai calciatori e all'ambiente".

Juric ha detto, piangendo, di aver paura della B. E' un brutto segnale?

"Se parte dall'allenatore sì. Il tecnico solitamente deve dare tranquillità e sicurezza alla squadra, al di là delle oggettive difficoltà. Peraltro hanno sempre cinque punti di vantaggio. Con due vittorie credo che il Genoa si possa salvare anche perchè il Crotone dovrebbe vincerle praticamente tutte. Non sono tranquillo, ma credo che il Genoa ce la farà. Per quanto riguarda la contestazione ritengo sia stata più verso la società che non verso i giocatori".