ESCLUSIVA TMW - Facco: "Lazio, non scegliere tra 4° posto ed Europa League"

La Lazio torna a giocare in Europa League, di fronte c'è il Salisburgo in un doppio confronto che vale l'accesso alle semifinali della competizione. Che Lazio dobbiamo aspettarci? Lo abbiamo chiesto a Mario Facco, difensore dei biancocelesti dal '68 al '74: "Mi aspetto una Lazio migliore di quella vista finora. Una Lazio che torni ai livelli che ha dimostrato di poter mantenere, che cerchi di centrare l'obiettivo".

In campionato è tornata alla vittoria dopo un periodo di flessione.

"La flessione non si può nascondere, io penso che il problema al momento sia riportare la squadra a certi livelli".

In Europa League, fin qui, la Lazio ha sbagliato la gara di andata per poi sistemare le cose. Sarebbe bene questa volta partire sin da subito bene?

"Sì, decisamente. Poi in coppa contano tante cose, è complicato. La Lazio ha un grande obiettivo da inseguire, una grande occasione: nella sua storia recente poche volte le è capitato di poter competere per una vittoria del genere".

Il primo obiettivo deve essere il quarto posto in campionato o la vittoria dell'Europa League?

"Non mi faccia queste domande, non mi piacciono. Io non punto su niente. Non puoi andare a giocare a pallone per dire questo mi interessa e questo no. Ti deve interessare tutto, altrimenti rischi di perdere tutto. E poi si fanno i conti".

Un giocatore chiave per la gara di domani?

"Quelli che abbiamo ammirato finora. Luis Alberto mi piace molto, e ovviamente Milinkovic-Savic: quando stanno bene cambiano le partite. Però, ripeto: voglio vedere in campo la stessa Lazio di qualche tempo fa".