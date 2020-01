ESCLUSIVA TMW - Faggiano: "Kulusevski primo acquisto per il girone di ritorno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Chi sarà il nuovo Kulusevski del Parma? Proprio Kulusevski. Mi auguro che nel girone di ritorno possa fare bene proprio come in quello d'andata. E' un giocatore molto determinato". A parlare è Daniele Faggiano, direttore sportivo di un Parma che dopo 17 giornate è al settimo posto in classifica. In estate proprio lui ha deciso di puntare sul centrocampista svedese classe 2000, accettando di prenderlo anche in prestito secco dall'Atalanta pur di portarlo in Emilia.

Immagino abbiate provato ad acquistarlo anche con altre formule.

"Certamente, ci abbiamo provato. C'era anche la parola per un prestito biennale qualora fosse andato bene nella prima stagione ma poi tutto sanno come sono andate le cose, è rimasta solo una chiacchierata. Noi siamo comunque molto soddisfatti del suo rendimento e sono sicuro che ci darà una grossa mano fino al termine della stagione".

A giugno andrà alla Juve. Mai preso in considerazione la possibilità di liberarlo prima?

"Mai, abbiamo bisogno di lui a Parma e Kulusevski vuole concludere la stagione con noi. Vuole darci una mano fino alla fine".

Di chi sono i meriti per questo suo boom?

"I meriti sono da condividere, più che da dividere. Mister D'Aversa lo seguì lo scorso anno in Primavera e questa estate lo abbiamo convinto facendogli conoscere la nostra realtà, quindi ambiente, città e centro sportivo".

Qual è la caratteristica di questo calciatore che l'ha colpita di più?

"La sua predisposizione al sacrificio, la capacità di riuscire in ogni fare del gioco ad aiutare la squadra e i suoi compagni".

Girone d'andata molto positivo. Come evitare che quello di ritorno sia simile a quello della passata stagione?

"Lo scorso anno il girone di ritorno fu condizionato dagli infortuni. Ci fu il ko di Inglese per diverse partite, poi si fermò anche Gervinho e questo ci creò più di qualche problema in zona gol. Fu un problema di infortuni, non di testa, perché non ho mai visto una squadra deconcentrata".

E quest'anno cosa bisognerà fare?

"Avere sempre a disposizione una rosa adeguata sarà sicuramente una priorità".

Quindi rinforzi dal mercato di gennaio.

"Innanzitutto un acquisto già l'abbiamo definito, perché Kulusevski finirà la stagione con noi".

Poi un paio di acquisti sul mercato: centrocampista e difensore.

"Non abbiamo priorità, acquisti da fare tutti i costi. Certo, valuteremo le opportunità di mercato e in questi due ruoli potremmo muoverci qualora si presentasse l'occasione giusta".

Kurtic il primo nome per rinforzare il centrocampo?

"Kurtic ci piace, ma non è l'unico. In quel ruolo stiamo valutando tre-quattro nomi".

Da Karamoh e Adorante che seconda parte di stagione ti aspetti?

"Da Karamoh, innanzitutto, che stia al meglio fisicamente. Adorante è un giovane che come tale ha bisogno di giocare. Noi già abbiamo un reparto avanzato molto importante e per questo finora ha trovato poco spazio".

Quindi andrà via in prestito?

"Vedremo...".

Che augurio fa al Parma per la seconda parte di stagione?

"Soprattutto quello di riuscire a ottenere una salvezza tranquilla, non alla penultima giornata come nella passata stagione".

E a Kulusevski?

"Di continuare a fare il Kulusevski e di darci una mano come fatto fino a questo momento".