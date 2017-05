ESCLUSIVA TMW - Falcinelli e il futuro: idea Milan, c'è anche il Torino

© foto di Federico Gaetano

Diego Falcinelli e il futuro. Dopo la splendida stagione giocata con la maglia del Crotone, farà ritorno a Sassuolo ma la sensazione è che la sua avventura in Emilia sia poi solo di passaggio. Perché le richieste non mancano e secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com sarebbe già da registrare qualche contatto e manifestazione d'interesse. Il Torino gradirebbe puntare su Falcinelli con o senza Andrea Belotti. E poi il Milan, che prepara la rivoluzione d'attacco per l'estate.