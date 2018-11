ESCLUSIVA TMW - Fascetti: "Sousa? Presuntuoso e scorretto. DiFra se ne freghi"

© foto di Ospiti

Singolari e poco eleganti sono apparse le dichiarazioni di oggi Paulo Sousa a Sky circa il suo desiderio di allenare la Roma. Raro ascoltare un tecnico che parla così a proposito di una squadra che in questo momento sta attraversando un momento di difficoltà. "Sousa mi sembra presuntuoso e scorretto", dice senza peli sulla lingua Eugenio Fascetti a Tuttomercatoweb.com. "Anche a me sarebbe piaciuto allenare il Real Madrid... Sono frasi poco gentili nei confronti di Di Francesco. In ogni caso se si ritiene bravo, prima o poi l'occasione giusta gli capiterà. Finora però il suo curriculum non è di grande livello".

A Di Francesco, che lei ha allenato per due anni alla Lucchese, che messaggio manda?

"Di fregarsene. Il nostro mondo è fatto così, ci vogliono carattere e spalle forti. Di Francesco è un ragazzo intelligente e una persona corretta. Sousa in questi ultimi tempi era finito un po' nel dimenticatoio, ora con queste frasi farà parlare di sè..."