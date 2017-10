ESCLUSIVA TMW - Ferraria su Petkovic: "Milan? Fantamercato. Sarà ancora ct"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Flavio Ferraria, esperto di calcio svizzero, è amico di Vladimir Petkovic e tra i promotori del suo arrivo nella Capitale ai tempi della Lazio. E con lui abbiamo commentato l'indiscrezione del quotidiano Blick, che oggi ha scritto di un Milan in contatto con l'attuale ct della Svizzera qualora dovesse saltare nelle prossime settimane la panchina di Montella. "Lo conosco bene, Petkovic è una persona seria e non credo che nel pieno della sua avventura con la Svizzera decida di intraprendere anche quella al Milan. Tra l'altro, ha anche rinnovato da poco fino al 2020".

Porte chiuse, quindi.

"Secondo me si, a meno che la Svizzera non esca nella fase play-off, ma questa squadra ha tutto per andare al Mondiale. Ripeto: per me è fantamercato".