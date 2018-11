ESCLUSIVA TMW - Ferri: "Toro, Belotti può segnare 15-20 gol. Ora la continuità"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Quella del Torino è stata una vittoria netta e squillante, contro una Samp che teoricamente è una diretta concorrente per l'Europa. I granata hanno anche ritrovato Belotti dopo un lungo digiuno. "E' stato un bel Toro, che ha giocato bene dall'inizio alla fine", dice a Tuttomercatoweb.com Giacomo Ferri, grande ex granata. "E' un bel segnale pensando anche al fatto che finora i blucerchiati non avevano incassato tante reti. Il Torino ha vinto meritatamente giocando bene in tutti i reparti e credo che faccia ben sperare in vista dell'Europa che è il traguardo indicato dal club e da Cairo. Ora chiaramente serve la continuità"

E' tornato Belotti intanto...

"E' un attaccante che i suoi gol li ha sempre fatti. A differenza di altre punte si mette molto al servizio della squadra, rientrando spesso a metà campo e a volte arrivando inevitabilmente poco lucido alla conclusione. Credo che comunque, se sarà assistito dalla fortuna, potrà segnare tra i quindici e i venti gol".

Tra i nuovi, sorpreso positivamente da Meitè?

"Sì, non lo conoscevo a fondo ma mi ha sorpreso per il modo in cui ha saputo calarsi nella realtà del nostro campionato. Tanti altri giocatori stranieri hanno faticato, il suo inserimento è stato invece rapido. E Meitè può essere il futuro del Torino"