ESCLUSIVA TMW - Festa: "Cagliari, strada giusta. In Grecia tutti col 4-2-3-1"

Qualche ora di pausa nella sua Cagliari prima di tornare in Grecia, a Larissa. L'allenatore Gianluca Festa è da un mese e mezzo alla guida dell'EA Larissa e ai nostri microfoni ci parla di questa avventura in terra ellenica e non solo.

Come si sta trovando in Grecia?

"Il clima è buono, simile a quello che abbiamo in Sardegna. E in campo c'è sempre tanto agonismo, oltre a una situazione tattica decisamente particolare...".

Cioè?

"Tutti giocano col 4-2-3-1. Ma davvero tutti: ho visto squadre giocare nel 95% dei casi solo in questo modo e con gli esterni offensivi schierati in campo col piede invertito".

Nulla di nuovo visto che è il modulo che va per la maggiore, insomma.

"Esatto, dal punto di vista tattico fino a questo momento nessuna grande novità".

Quali sono i vostri obiettivi?

"Lo capiremo solo più avanti, sicuramente qui c'è grande passione perché questo è un club storico. Dopo i top club di Atene e quelli di Salonicco c'è il Larissa, una realtà molto seguita".

Come è la Serie A vista dalla Grecia?

"E' un campionato che vede ancora una volta la Juventus protagonista assoluta. E adesso può giocarsela anche in Champions: non so se sia già al livello delle più grandi, ma sicuramente non troppo distante".

Merito di Cristiano Ronaldo, il migliore per media voto dopo 12 giornate.

"E dire che c'era da parte di qualcuno anche un po' di scetticismo. In estate si parlava delle sue difficoltà con le difese italiane, invece si sta confermando anche in Serie A un grandissimo campione".

Pavoletti, Barella e Cragno i tre migliori per media voto del Cagliari. E' d'accordo?

"Si, non a caso sono anche i tre calciatori chiamati in Nazionale. E' molto bello vedere che ben tre giocatori del Cagliari fanno contemporaneamente parte del gruppo azzurro".

Klavan, Sau e Farias, invece, tra i flop.

"Per il primo è probabilmente un problema di ambientamento. Un conto è giocare nel Liverpool, squadra che controlla sempre il pallone, un altro nel Cagliari. Sau e Farias, invece, denotano un piccolo problema di questa squadra...".

Cioè?

"Che questa dipende troppo dai gol di Pavoletti. A gennaio credo serva rinforzare il Cagliari in attacco".

Anche al Larissa serviranno rinforzi?

"Senza dubbio. Ma non guardiamo il mercato italiano, costa troppo".