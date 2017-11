ESCLUSIVA TMW - FIGC, le ultime sul Consiglio Federale: Tavecchio resiste

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Carlo Tavecchio e la FIGC, al momento avanti insieme. L’attuale presidente della Federazione, il cui futuro verrà deciso oggi al Consiglio Federale, non è intenzionato a dimettersi. Tavecchio - secondo quanto appreso dal nostro direttore Michele Criscitiello - ha i voti di arbitri, allenatori e di quasi tutta la D. C’è stato inoltre un riavvicinamento tra il numero uno della FIGC e il Calcio A5. Mancano al momento i voti di A e B che sono commissariate, ma giovedì dovrebbe essere eletto il nuovo presidente della serie cadetta voluto da Tavecchio. Al momento Carlo Tavecchio ha i numeri per restare ma non per governare. Seguiranno aggiornamenti. FIGC, Tavecchio resiste...