ESCLUSIVA TMW - Fiorentina, calda l'ipotesi Nestorovski per l'attacco

Non solo Giovanni Simeone, la Fiorentina punta forte su Ilija Nestorovski. Il dg viola Pantaleo Corvino, presente a Milano in queste ore, ha deciso di far partire l'offensiva per l'attaccante macedone del Palermo. Con Nikola Kalinic ad un passo dal Milan, la Fiorentina prova a stringere per il suo sostituto con Nestorovski nome sempre più caldo.