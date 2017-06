ESCLUSIVA TMW - Fiorentina, contatti per l'attaccante Simeone

© foto di Federico Gaetano

Nonostante il comunicato di ieri in cui i Della Valle annunciavano di essere pronti a cedere la società, la Fiorentina continua a muoversi sul mercato per rinforzarsi. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione nella giornata di oggi ci sarebbero stati nuovi contatti con Giovanni Simeone, attaccante classe '95 autore di 12 reti nell'ultimo campionato. Un affare che potrebbe chiudersi per una cifra attorno ai 18 milioni di euro e che nei prossimi giorni vedrà nuovi contatti fra le parti.