ESCLUSIVA TMW - Fiorentina e Lazio, occhi sul cagliaritano Ceppitelli

Alla ricerca di un difensore di sicura affidabilità per l'anno prossimo, Lazio e Fiorentina avrebbero chiesto informazioni nelle ultime settimane circa Luca Ceppitelli, centrale del Cagliari autore anche di due pesantissimi gol con la maglia dei sardi in stagione. Del centrale di Castiglione del Lago sono apprezzate non solo le qualità difensive, ma anche l'adattabilità alla difesa a tre e a quattro, grazie ad una buona tecnica di base che gli consente di essere utile anche in fase di impostazione.