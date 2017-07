ESCLUSIVA TMW - Fiorentina, nuovo nome a centrocampo: contatti per De Roon

© foto di Federico De Luca

Dopo Atalanta e Lazio, è la Fiorentina l'ultima squadra ad essersi interessata a Marten De Roon: contatti nel pomeriggio tra l'entourage del giocatore e il club gigliato, che aveva seguito il suo profilo anche dodici mesi fa. Massima disponibilità da parte del giocatore a tornare in Serie A, ma in questo momento l'ostacolo è la valutazione del Middlesbrough per l'ex orobico.