ESCLUSIVA TMW - Fiorentina, occhi su Matias Vargas del Velez

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Nuovi talenti di spessore in Argentina pronti per il calcio italiano. Matias Vargas, classe 97 del Vélez è il nuovo che avanza. È già monitorato dalla Nazionale. E in Italia la Fiorentina ha notato il suo talento, possibile infatti che nei prossimi giorni ci siano dei contatti per provare ad intavolare una trattativa. Sullo sfondo anche la Lazio, che studia la situazione. Si accende il mercato attorno Vargas. E la Serie A ci pensa...