ESCLUSIVA TMW - Fiorentina, si segue Mota Carvalho del Sassuolo

© foto di Federico De Luca

Arrivato a gennaio dalla Virtus Entella in prestito con diritto di riscatto, l'attaccante classe '98 Dany Mota Carvalho potrebbe essere uno dei giocatori protagonisti del prossimo mercato. Il Sassuolo crede molto in lui e le 13 reti in 18 partite fra campionato e Torneo di Viareggio non hanno fatto altro che rafforzare le convinzioni degli emiliani che dovrebbero quasi certamente riscattare il calciatore a fine stagione. Il suo futuro però non è scontato perché questo lussemburghese d'origine portoghese, scovato tre anni addietro da Andrea Grammatica, che con una felice intuizione lo portò all'Entella, piace a diversi club di Serie A. Del Genoa si è già detto e scritto, ma su Mota Carvalho c'è anche l'interesse della Fiorentina che ha chiesto informazioni sul giocatore.

Il classe '98, racconta chi lo conosce bene, somiglia molto a Gianluca Lapadula per caratteristiche tecniche, anche se ha una maggiori doti acrobatiche, e anche per quelle mentali. Grande agonismo, voglia di emergere e fame di vittorie che possono rendere Mota Carvalho un profilo molto interessante per il futuro a prescindere dalla maglia che vestirà nella prossima stagione.