ESCLUSIVA TMW - Fiorentina, tutto fatto per Grot: 1,5 al NEC, contratto fino al 2021

Tutto confermato. La notizia, rilanciata ieri dai colleghi di Sky Sport, trova conferme in ambienti fiorentini: la società dei Della Valle ha già definito l'affare Jay-Roy Grot. Al NEC Nijmegen andrà una cifra da 1,5 milioni di euro, con l'accordo che è stato definito a 360 gradi in un summit tra gli uomini mercato viola. Per Grot, punta centrale capace di giocare anche sull'esterno d'attacco (aveva il contratto in scadenza col NEC nel giugno del 2018), contratto di quattro anni con opzione per il quinto.