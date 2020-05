ESCLUSIVA TMW - Fiori: "Gigio è legato al Milan. Linea verde scelta coraggiosa ma non mi convince"

esclusiva Fiori: "Gigio è legato al Milan. Linea verde scelta coraggiosa ma non mi convince"

vedi letture

Valerio Fiori, ex portiere ed ex preparatore dei portieri del Milan, è intervenuto durante il TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, per parlare di vari temi, a partire dai rossoneri. "L'assenza di Ibra - ha detto - si farà sentire molto, lo svedese è una figura importantissima. Ma tutte le altre squadre, comunque, almeno all'inizio avranno grosse difficoltà. Sarà importante ritrovare la condizione il più in fretta possibile, uno stop così lungo avrà avuto e avrà effetti negativi. Attenzione agli infortuni, è un grosso pericolo in agguato".

I portieri come reagiranno dopo lo stop forzato?

"Dovranno riadattarsi velocemente alle distanze, ai tempi, alle giuste letture. Non sarà facile, il tempo per allenarsi è poco e la partita è differente dall'allenamento".

Donnarumma e il suo futuro. A sensazione che succederà?

"Lo conosco molto bene ed è molto legato ai rossoneri. Credo che la sua volontà sia restare al Milan. E' un gran portiere e non sarà eventualmente facile sostituirlo. Ormai sono molti anni che si parla di sua partenza e ho paura che prima o poi accadrà. Non so se sarà quest'anno o la prossima stagione: dipenderà dai anche progetti futuri del Milan".

A questo proposito, che pensa del possibile approdo di Rangnick e della linea verde su cui vuol puntare il club?

"Sarebbe una scelta coraggiosa, sono curioso. L'Italia da questo punto di vista è differente, non è l'Inghilterra. Credo sarà molto più difficile adottare una filosofia del genere. Magari potrebbe essere l'inizio per altre società per il futuro ma non sono molto convinto".

Per lo scudetto tifa Lazio?

Sì, assolutamente. Ora comunque sia la Juve che i biancocelesti dovranno riadattarsi in fretta e quindi può veramente succedere di tutto".

Szczesny e Strakosha: pregi e difetti di questi due portieri...

"Sono due grandi portieri, Szczesny ha molta più esperienza però Strakosha mi piace moltissimo, credo sia un ottimo talento con grandi margini di miglioramento e in prospettiva ci punterei".