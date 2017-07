ESCLUSIVA TMW - Firicano: "Berna, serve tempo. Matic ok per la Juventus"

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Alberto Fornasari

L'ex giocatore, oggi allenatore, Aldo Firicano, ospite della terza puntata della nuova trasmissione di TMW "A tutto il mercato", ha parlato così del trasferimento di Bernardeschi e del mercato della Juventus: "Presumo che Bernardeschi avrà bisogno di un periodo di adattamento alla Juventus. Non era un titolarissimo neanche alla Fiorentina. Ha fatto intravedere grandi cose, ma c'è ancora qualche dubbio rispetto a dove possa arrivare. E' un calciatore molto duttile, capace di cambiare a gara in corso il modulo e il gioco della squadra. Può fare dalla mezzala alla seconda punta. Matic? Mi piace molto. Per tipo di gioco potrebbe essere quello più adatto alla Juve, almeno per quanto riguarda i cosiddetti obiettivi di seconda fascia. Il profilo di Matic mi sembra migliore rispetto a quello di N'Zonzi. Fiorentina? Zapata mi piace molto, anche se non è un bomber. Il discorso però è più ampio. Le cessioni non sono ancora finite, per me partirà anche Badelj. Forse questa rivoluzione era necessaria, adesso servono gli acquisti. La società comunque deve essere chiara, spiegando che la ricostruzione ha bisogno di tempo. I tifosi viola sono innamorati della Fiorentina, se sarà spiegato loro come stanno le cose sono convinto che si ricompatteranno accanto alla squadra. Mi aspetto qualcosa dalla proprietà e da Corvino, devono prendersi delle responsabilità".

Guarda l'intervista completa nel video in calce.