ESCLUSIVA TMW - Firicano: "Viola ora può dire la sua. Punterei su Muriel"

Chiacchierata sulla Fiorentina a TMW con Aldo Firicano, ex difensore viola. La squadra di Pioli, dopo il successo contro il Milan, è in piena lotta per l'Europa, addirittura a tre punti dal quarto posto. "I viola erano reduci da un brutto periodo - dice - e ora dopo due buoni risultati si aspetta il terzo (domani col Parma, ndr) per parlare di obiettivi che possono tornare ambizioni. E' un campionato in cui nessuno corre forte e la Fiorentina può dire la sua. Il mercato? Lo temo molto perché è un elemento di distrazione, si parlerà parecchio di questo argomento. Il mercato di gennaio non può stravolgere i valori, una o due unità possono migliorare la rosa"

Muriel o Gabbiadini? Si parla molto di questi due giocatori per l'attacco: chi sceglierebbe?

"Muriel mi piace, Gabbiadini ha altre caratteristiche. Il colombiano potrebbe essere adatto ai viola perchè con Chiesa renderebbe la squadra più imprevedibile"

