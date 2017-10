ESCLUSIVA TMW - Fogli ricorda Perani: "Amicizia fortissima. Era un'ala super"

© foto di Federico De Luca

Se ne è andato un protagonista della storia del Bologna. Stiamo parlando di Marino Perani, autentica bandiera rossoblù, che conquistò lo scudetto del 1964. Romano Fogli, altro simbolo del Bologna lo ricorda con emozione e commozione. "Arrivammo a Bologna insieme, nel 1958 - dice a Tuttomercatoweb.com - dormivano insieme in ritiro e abbiamo lavorato insieme anche al settore giovanile dove mi volle a fine carriera. Anche le famiglie si sono frequentate spesso. C'era un'amicizia forte con Marino".

Come giocatore, per far capire a chi non lo ha visto, chi era Perani?

"In quel periodo una delle migliori ali in circolazione. E di forti ce n'erano... Tecnicamente era molto forte, sapeva usare il destro e il sinistro. E aveva una gran resistenza. Di testa non era fortissimo ma solo perché non era tanto alto".

Gli episodi più belli sono legati allo scudetto?

"Ricordo che il giorno dello spareggio contro l'Inter eravamo in ritiro a Fregene e Marino in camera quasi si lamentava perchè io avevo sempre voglia di scherzare. E quel giorno lo svegliai anche presto. Ci volevamo molto bene".