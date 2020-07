ESCLUSIVA TMW - Font, candidato presidenza Barça: "Con me Messi a vita: le leggende non si toccano"

esclusiva Font, candidato presidenza Barça: "Con me Messi a vita: le leggende non si toccano"

"Messi non si tocca". Victor Font, candidato alla presidenza del Barcellona alle elezioni in programma nel 2021, non ha alcuna intenzione di rinunciare a Lionel Messi. Né oggi né domani. Lo ha ribadito lui stesso in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com, interpellato sul possibile addio della Pulce argentina al Barça dopo la scadenza del suo contratto il prossimo 30 giugno: "È ovvio che nel progetto che ho in testa per il Barcellona faccio affidamento anche su Messi. Leo ha giocato solamente con la nostra maglia nella sua lunga e importante carriera. È un one club player e le leggende non se ne vanno, perché fanno parte della storia di un club per sempre. Trovo quindi imprescindibile il fatto che Messi non solo chiuda qui la sua avventura da calciatore, ma che resti protagonista all'interno del Barça anche una volta appesi gli scarpini al chiodo", le sue dichiarazioni sul grande sogno di mercato delle big di tutto il mondo.

In caso di vittoria alle elezioni, il presidente Victor Font riuscirà a convincere Messi a rinnovare ancora e legarsi a vita ai blaugrana?

