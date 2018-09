ESCLUSIVA TMW - Francioso: "Piatek devastante. Arriverà il momento di Favilli"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Genoa vuole dimenticare il ko di domenica a Roma contro la Lazio. Il 4-1 all'Olimpico deve essere riscattato già questa sera contro il ChievoVerona a Marassi. Per parlare del grifone, la redazione di Tuttomercatoweb.com ha contattato l'ex attaccante genoano Cosimo Francioso.

Piatek ha eguagliato Shevchenko con cinque gol nelle prime quattro gare in Serie A. Un impatto devastante, quello del polacco. "Assolutamente sì, è giovanissimo, al primo anno di A e per questo non è semplice. Piatek sta stupendo tutti, tra l'altro ha segnato anche quattro gol in Coppa Italia. Il Genoa ora deve sfruttare il suo rendimento sottoporta, ma non mancano altre soluzioni offensive".

Riferimento a Kouamé, Favilli ma anche Pandev. "Proprio così, ci sono altri due talenti in attacco che faranno bene. L'ex Cittadella deve crescere, l'ex Ascoli è stato fermato dagli infortuni ma riuscirà a imporsi. Hanno qualità sopra la media, poi il macedone ex Inter e Napoli può dare la giusta esperienza al reparto offensivo del grifone. Senza dimenticare Lapadula".

Col Chievo, intanto, questa sera servono i tre punti. "Assolutamente sì, i quattro gol subiti a Roma sono arrivati su alcuni errori difensivi. Per questo si può lavorare per migliorare e non commetterli nuovamente in futuro. Contro i clivensi è uno scontro diretto per la salvezza, conquistare la vittoria vorrebbe dire mettere fieno in cascina per la permanenza in Serie A. Nonostante siamo ancora alla sesta giornata di campionato".

Cosa fa attualmente Francioso nel mondo del calcio? "Lavoro con la FIGC, che ha deciso di aprire i Centri Federali Territoriali. Io sono a Brindisi, mi occupo di questo ormai".