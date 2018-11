ESCLUSIVA TMW - Frey: "Ecco Viola Legends. Spero Chiesa resti a lungo"

© foto di Federico De Luca

Presente oggi a Firenze per lanciare e mettere a punto con la Fiorentina il progetto Leggende Viola, Sebastien Frey si è soffermato in un'intervista a TMW anche su altri temi (al suo fianco pure Alberto Di Chiara). "C'è un progetto ben definito: a breve annunceremo la partenza del progetto Leggende Viola che coinvolgerà tutti coloro che hanno indossato la maglia viola. E' stata già definita anche la prima partita il prossimo anno: sarà al Franchi contro una rappresentativa molto importante. Per la formazione ufficiale aspettiamo perchè tra non molto ci sarà la presentazione ufficiale. Ci tengo a dire che esiste già una squadra di vecchie glorie viola coordinata da Moreno Roggi: anche lui sarà coinvolto, anche lui vuole il bene della nostra Fiorentina. L'obiettivo della prima gara è far chiudere gli occhi al tifo viola: pensate di trovare in campo tutti i giocatori più rappresentativi della Fiorentina... Questo sogno lo facciamo diventare realtà. Vogliamo rappresentare il passato attraverso il presente. La Fiorentina attuale? Mi auguro che arrivi nei primi posti, la proprietà sta facendo anche un lavoro in prospettiva guardando l'età dei ragazzi. Si sta facendo un bel lavoro, siamo la seconda miglior difesa del campionato, è stato fatto comunque un bel lavoro. Lafont ha qualità e un potenziale enorme. Non è facile da straniero giocare in porta nel campionato italiano. C'è un tempo di adattamento e lui sta vedendo quali sono le difficoltà e le pressioni. Oggi sono stato a trovarlo e tutti sono contenti di lui. Con lui ci sentiamo abbastanza spesso: ha grande personalità in campo ma ha anche umiltà. Mi dà del lei ma gli ho detto: 'non sono nè il presidente della Repubblica nè vecchio, quindi mi dai del tu'. C'è poi un gioiellino come Chiesa che credo quest'anno debba fare un salto di qualità sia in campo che come leadership per diventare un pezzo chiave per questa Fiorentina e ne ha tutto il potenziale. Mi auguro che resti il più a lungo possibile"