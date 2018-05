ESCLUSIVA TMW - Furino: "Napoli, scenate da deboli. Ricorda la volpe e l'uva..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Polemiche del Napoli sugli arbitri? Mi ricordano la parabola della volpe e l'uva". Giuseppe Furino, eterno campione e simbolo della Juventus, non ha dubbi sulla legittimità del settimo Scudetto consecutivo dei bianconeri, ormai a un passo. TuttoMercatoWeb.com lo ha intervistato proprio per commentare la cavalcata della squadra di Allegri, a +6 sugli azzurri a due giornate dal gong finale.

"I conti si fanno alla fine, aspettiamo a dire che la Juventus ha già vinto il campionato", precisa subito Furino.

Non sarà matematico, ma è virtuale. Questo Scudetto si avvicina però dopo tantissime polemiche.

"Ho sentito tante cavolate in queste settimane. Le polemiche del Napoli sugli arbitraggi mi sembrano le tipiche scenate dei deboli. Mi viene in mente la parabola della volpe e l'uva. Agli azzurri è mancata la continuità della Juve, tutto qui".

È stata questa la principale differenza nel cammino di Juventus e Napoli?

"Direi piuttosto la mentalità. La Juventus ha perso qualche punto per strada, ma è restata comunque lì davanti. Un campionato va giocato fino alla fine e la mentalità vincente non si acquisisce in poco tempo, ci vogliono anni".

Una mentalità portata da baluardi come Buffon. È lui l'uomo Scudetto?

"Non mi piace parlare dei singoli, lo Scudetto - se e quando sarà Scudetto - arriverà per merito di tutta la squadra. Allo stesso tempo però, il numero uno è sempre il numero uno. E Buffon anche quest'anno è stato fondamentale dentro e fuori dal campo".

Quanto sarà importante trovargli un nuovo ruolo nella Juventus del futuro?

"Guardi, fosse per me lo lascerei a vita dove si trova meglio, ovvero tra i pali (ride, ndr). I suoi risultati, d'altronde, parlano da soli ogni anno".