ESCLUSIVA TMW - Fusi: "Juve solida ma questo Napoli può sorprenderla"

Juventus-Napoli si avvicina a grandi passi. E metterà a confronto due squadre in formissima. Un autentico big-match. "Sì, questa sfida arriva al momento giusto e ci farà capire il vero valore delle due squadre", dice a Tuttomercatoweb.com il doppio ex Luca Fusi.

Allegri contro Ancelotti. che sfida sarà?

"Sono due grandi allenatori che cercheranno di valorizzare al meglio le loro squadre, provando a trovare la mossa giusta per sorprendere l'avversario. A livello tattico il Napoli può variare di più, mentre la Juve è solida e cambia meno. Ecco, il Napoli cercherà il modo per sorprendere i bianconeri".

Tra Allegri e Ancelotti lei chi sceglie?

"Tra due tecnici così bravi è dura scegliere. A loro vanno fatti i complimenti anche per la gestioni del gruppo. Al di là delle qualità tattiche, da questo punto di vista sono veri e propri maestri. Hanno gestito sempre al meglio spogliatoi importanti".

Altra sfida nella sfida quella tra Insigne e CR7...

"Insigne in effetti adesso sta facendo la differenza nel Napoli. Ronaldo per ora fa meno gol ma non si discute. La Juve ha tanti campioni, il Napoli quest'anno può variare di più i giocatori".

E se dovesse vincere la Juve?

"Dopo dovresti sperare in un passo falso. vorrebbe dire che anche quest'anno lo scudetto alla fine sarebbe suo. Se invece il Napoli ottiene un risultato positivo significa che il percorso di avvicinamento alla Juve procede nel migliore dei modi".