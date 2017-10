ESCLUSIVA TMW - G. Berti: "Tra Reina e Alisson, scelgo il brasiliano"

Gianluca Berti, ds della Carrarese ed ex portiere tra le altre della Roma, ha parlato della sfida tra Reina e Alisson in Roma-Napoli. "stiamo parlando di due grandi portieri, ma dovendo scegliere preferisco il brasiliano perché finora sta facendo meglio. Si vedeva che era un portiere di prospettiva, peraltro è ancora molto giovane. Reina ha una gran personalità ma come mezzi fisici Alisson è superiore".

C'era chi sosteneva non fosse forte con i piedi...

"Un brasiliano che non fosse bravo con i piedi' può anche succedere ma non mi sembra il suo caso. Deve migliorare ancora ovviamente, ma ripeto. sta andando molto bene".

Per Reina sarà l'ultima stagione al Napoli?

"Tante chiacchiere, ma so che Sarri si fida molto di lui, è un punto di riferimento dello spogliatoio. Con la sua personalità può mascherare errori tecnici che può fare".

Due parole su Di Natale: ha detto potrebbe far parete della Carrarese ma con quale ruolo?

"Non so dire ancora con quale veste. Totò comunque è un amico mio e di Silvio Baldini, è un personaggio molto importante del calcio e se dovesse decidere di far parte della famiglia della Carrarese saremmo tutti felici"

Insomma, è un'ipotesi concreta...

"E' venuto varie volte a trovarci e vedremo in futuro"

Tornando al ruolo, c'è comunque un'idea?

"Vedremo al momento. Ripeto, è un amico e ci possono essere varie possibilità. Se può tornare da giocatore? Magari, ma non credo proprio. Potrebbe comunque dare una grande mano per la crescita della Carrarese".