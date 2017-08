ESCLUSIVA TMW - Gadda: "Mi piace questa SPAL. Serve il 'nome' a centrocampo"

© foto di Alberto Sartor

Una squadra rivoluzionata per il ritorno in Serie A e non ancora conclusa. Con Massimo Gadda, ex calciatore ed allenatore della squadra di Ferrara nella stagione 2013-14, abbiamo analizzato il mercato della SPAL. "Mi piace questa squadra - ha detto ai nostri microfoni -. Sono stati inseriti contemporaneamente giocatori giovani e d'esperienza".

Ieri, intanto, è stato ufficializzato il ritorno di Meret.

"E' un portiere molto forte, tra i protagonisti dell'ultima Serie B. Lo cercavano in tanti, potrà confermarsi anche nel massimo campionato".

Felipe e Paloschi sono giocatori che conoscono benissimo la Serie A.

"Saranno sicuramente preziosi. L'ultimo campionato a Bergamo dice poco della carriera di Paloschi, che è un ottimo innesto per questa squadra".

Antenucci la sua spalla ideale o serve qualcosa in più?

"Secondo me nel 3-5-2 di mister Semplici ci sta bene. Ha caratteristiche complementari a quelle di Paloschi".

E a centrocampo?

"Forse in quel reparto manca il nome, ma gli innesti di Viviani e Grassi sono importanti. Inoltre, hanno preso un paio di stranieri che vanno scoperti e aspettati".

In conclusione: su chi dovrà fare la corsa per la salvezza?

"Sulle altre due neopromosse e sul Crotone, ma non è escluso che anche nella prossima stagione possa esserci un nuovo Palermo".