ESCLUSIVA TMW - Gago (Onda Cero): "Borja Iglesias vive un 'momento Piatek'"

© foto di Federico De Luca

"E' l'anno del Panda", in Spagna. Borja Iglesias da Santiago de Compostela è la punta rivelazione della squadra rivelazione, nonchè l'acquisto più caro della storia dell'Espanyol. Classe '93, sta trascinando ad alte sfere la formazione catalana, un profilo che Tuttomercatoweb.com ha voluto raccontare con il collega di Onda Cero, Mario Gago. "Borja Iglesias, gallego che è cresciuto nel vivaio del Celta, è capace di fare gol di ogni tipo. E' fisico, è una punta che sa cercare la palla da gol, che partecipa nel gioco. Sa segnare da nove puro ma ha anche capacità da fuori area: lo scorso anno ha fatto 21 gol con il Saragozza in Segunda, è un giocatore importante e un trascinatore".

E' lui la punta rivelazione di questa Liga?

"Sette gol su undici partite, prima del ko contro il Siviglia l'Espanyol poteva andare anche in testa alla classifica. E' la rivelazione della Liga: lui non soffre la pressione. Lo scorso anno l'Espanyol era a metà classifica, senza tanti cambi ma con lui solo tra i titolari è cambiato tutto".

Un momento da sogno, per lui e per l'Espanyol.

"Con poche palle gol ha fatto fare il salto di qualità alla squadra: con tutti i paragoni del mondo, sta avendo un 'momento Piatek'. Ha fiducia e segna in tanti modi diversi, Borja Iglesias partecipa più al gioco di Rubi".