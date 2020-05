esclusiva Galante: "Simoni sapeva dialogare e si faceva voler bene da tutti"

Anche Fabio Galante, ex difensore dell'Inter allenata da Gigi Simoni (con la conquista della Coppa Uefa nel '98), ha voluto ricordare il tecnico scomparso oggi all'età di 81 anni: "Era una persona amata da tutti i calciatori - racconta a Tuttomercatoweb.com - rispettata da tutti. Gli volevamo bene e anche chi giocava meno accettava senza problemi le sue scelte. Sapeva dialogare con il gruppo, qualità fondamentale per un allenatore. Quella nostra Inter era forte e insieme a lui avremmo meritato di vincere anche di più di una Coppa Uefa. Quando ero all'Inter con Simoni avevo solo 23 anni e mi seppe dare molti consigli. Poi, per dire del legame che si era creato, una volta che passai al Torino spinsi perchè potesse venire alla guida del Toro. E in effetti poi arrivò in granata".