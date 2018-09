ESCLUSIVA TMW - Galderisi: "Allegri maestro nella gestione. Dybala avrà spazio"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

"Siamo agli inizi e ci sono tante gare a disposizione". Giuseppe Galderisi, allenatore, sintetizza così il 'problema' legato all'impiego di Dybala. "L'importante è che l'argentino senta la stima della società - dice a Tuttomercatoweb.com - Ronaldo gioca sul centro-sinistra e forse una punta davanti è utile. Ma Allegri in ogni caso è un maestro nella gestione del gruppo e saprà sfruttare al meglio Dybala. Non è assolutamente un problema. E' chiaro che a nessuno piace star fuori: alla Juve inevitabilmente qualcuno deve andare in panchina perché in attacco tra punte e esterni sono davvero in tanti. Questa del resto è anche la forza di una società che guarda lontano, che sa lavorare e ha idee".

E adesso la Juve è pronta per prendere ulteriormente il volo?

"E' presto ma è anche vero che per sette anni ha fatto quel che abbiamo visto... Qualche squadra potrà dire la sua ma la Juve ha giocatori come Ronaldo., Dyabala, Emre Can, Bernardeschi, Cuadrado, Douglas Costa. E sa mantenere la testa bassa e lavorare, che è ciò che alla Juve mi insegnarono da piccolo. Pronti ad ogni evenienza con l'obiettivo di vincere".

Nel frattempo è arrivato anche il prolungamento di Khedira...

"E' un ragazzo molto stimato per professionalità e umanità. E dentro lo spogliatoio evidentemente hanno certezze su di lui. Credo che questi prolungamento sia una cosa utile per tutti"