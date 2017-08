ESCLUSIVA TMW - Galeoto: "Crotone, punta su Cutrone per il dopo Falcinelli"

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

A 30 giorni dalla chiusura del calciomercato, il Crotone è ancora un cantiere in costruzione. La squadra pitagorica, che nella passata stagione ha ottenuto una miracolosa salvezza, è al lavoro per inserire in rosa quei 3-4 innesti necessari per permettere a Davide Nicola di combattere ad armi pari con le altre squadre in lizza per non retrocedere. "Io sono convinto che si salveranno anche il prossimo anno", ha detto ai nostri microfoni Francesco Galeoto, ex difensore - tra le altre - proprio dei pitagorici. "E' una squadra che nell'ultimo campionato ha messo in mostra un gioco organizzato anche quando non arrivavano i risultati e sono convinto che si ripeteranno nel prossimo campionato".

Mancherà però il giocatore più importante: Diego Falcinelli.

"E' vero, Falcinelli è il calciatore che più di tutti gli altri ha fatto la differenza. Ursino è un bravissimo ds, saprà come sostituirlo, ma se posso dargli un consiglio punterei su un giovane".

Tipo?

"Leggo di Cutrone, l'attaccante classe '98 del Milan, in trattativa proprio col Crotone. Ecco, secondo me lui è proprio il giocatore giusto".

Ieri, intanto, è stato ufficializzato Ajeti.

"Un giocatore d'esperienza, farà bene al centro della difesa. Ma il vero fuoriclasse di questa squadra resta Nicola: con lui in panchina il Crotone può stare sereno".