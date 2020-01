ESCLUSIVA TMW - Galli: "Milan in crescita. Contropiede? Si vince in più modi"

© foto di Federico De Luca

Nel corso dell'intervista a TMW a Pitti, Giovanni Galli ha parlato di vari temi. Sulla Fiorentina ha prima scagionato Dragowski da responsabilità sul gol preso da Orsolini ("sarebbe dovuto intervenire sul primo palo e dalla posizione in cui era, assolutamente corretta, è impossibile, è stato soprattutto molto bravo il giocatore del Bologna") e ha poi aggiunto che "quella contro la SPAL sarà la partita più difficile in assoluto perché si affronta una squadra che è ultima in classifica e c'è l'obbligo di vincere". Con Galli si è parlato anche del Milan. "L'ingresso di Ibra con la Samp ha dato la scossa alla squadra e il suo atteggiamento si è visto, ha ripreso qualche giocatore che pareva sotto tono. La classifica è deludente però ci sono ancora 5 mesi, un mercato da fare. C'è ancora il cartello di lavori in corso". Chi in porta agli Europei? "Oggi c'è un imbarazzo della scelta, anche in B ne stanno crescendo tanti interessanti. La nostra scuola è sempre forte e abbiamo i migliori portieri al mondo. In Nazionale è bene ci sia questo imbarazzo della scelta. Sirigu lo seguo dall'età di 17 anni: lo suggerii a Mondonico alla Cremonese e da lì iniziò il suo percorso". Sulla polemica Conte-Capello e l'utilizzo del termine contropiede ha detto: "Ora si chiamano ripartenze. La Francia comunque ha vinto un Mondiale con una grande difesa e sfruttando la velocità di Mbappè e Griezmann... A calcio si vince in tanti modi e non è riduttivo. Anche a Sacchi quando ci vediamo dico spesso: il nostro è stato un calcio straordinario e hai aperto la mente a tanti allenatori e tante squadre. Ma si vince in tanti modi. Ad esempio Mou ha vinto il Triplete facendo fare il terzino ad Eto'o"

Clicca sotto per guardare