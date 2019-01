ESCLUSIVA TMW - Gardi: "Kabak sposta gli equilibri. In Italia? E' una possibilità"

Che mercato sarà quello che inizia oggi? Tuttomercatoweb.com lo chiede a George Gardi, intermediario internazionale, che nel corso delle ultime sessioni ha curato importanti trattative tra l'asse Italia-Turchia e non soltanto. Si parte dal mercato, che oggi prende il via, dalle trattative di Serie A. "C’è una corsa importante al quarto posto, chi opererà nel modo più funzionale avrà più possibilità di raggiungere l’obbiettivo. Anche in zona bassa la vittoria del Chievo ha accorciato la classifica e nessuno può sentirsi già tranquillo, anche qui le società interverranno con degli acquisti".

Quali sono i giocatori più importanti che saranno oggetto di trattative in questo mercato?

"I nomi che si sentono Fabregas, Isco, Ramsey sono tutte situazioni di grande suggestione che inevitabilmente alzerebbero il livello del nostro campionato. Se poi Messi accettasse la sfida di Ronaldo di venire in Italia, questo sarebbe il top".

Lei è l'intermediario in Italia del centrale difensivo del Galatasaray, Ozan Kabak, a che punto sono le trattative?

"A proposito di giocatori importanti che spostano gli equilibri, qui stiamo parlando di qualcosa fuori dal normale. Un 2000 unico titolare in Champions, titolare in una delle più squadre più importanti d’europa, titolare in un campionato con L’età media più alta d’Europa, questo ragazzo è riuscito ad imporsi e non ha più lasciato il campo. Numeri impressionanti, personalità da top player, e giustamente tutte le società che puntano a vincere nei prossimi anni sono su di lui".

Ci sono possibilità che Ozan Kabak possa arrivare in Italia?

"È una possibilità visto le diverse manifestazioni d’interesse ricevute, la trattabilità e data dal fatto che il giocatore è vincolato ha una clausola che gli permette di liberarsi. Quindi non è più di tanto un discorso economico, ma di progettualità e di tempistica. Non nego che le grandi d’Inghilterra e della Germania sono decise sul giocatore".

Sono uscite indiscrezioni riguardo Inter-Roma-Juventus, può confermarcele?

"Preferisco non entrare nei dettagli delle negoziazioni, quello che posso dire e che se il giocatore dovesse arrivare in Italia vorrà dire che le nostre squadre si saranno mosse con la giusta tempistica. Il giocatore da questo punto di vista rappresenta un vantaggio, perché ha sempre manifestato apertura ha venire in Serie A".

Come colloca il valore di Kabak nell’ambito internazionale?

"Economicamente parlando ad oggi c’è una clausola, se questa non fosse stata presente, ad oggi si parlerebbe come di un De Ligt con la giusta proporzione anagrafica, con un valore superiore hai 30 milioni, ripeto stiamo parlando di un 2000 che presto sarà convocato in nazionale. Le quotazioni dei difensori centrali si stanno avvicinando ha quelli degli attaccanti, si sentono in giro nomi di altri difensori giovani, ma i numeri di Kabak sono impressionabilmente al di sopra degli altri. È’ un opportunità di mercato probabilmente irripetibilee"

Quali altri giocatori a lei relazionati potrebbero cambiare squadra a Gennaio?

"Sono il mandatario di William Vainqueur per l’Italia. L’ex Roma, ha fatto una grandissima stagione al Marsiglia venendo nominato, solo una stagione e mezza fa, miglior centrocampista di tutta la Ligue 1. Situazione pronta ed affidabile per chi cerca un regista davanti alla difesa. Altra situazione in valutazione e la posizione di Djourou, per il quale sono pervenute delle richieste, che valuteremo insieme alla Spal".

Gli esperti di mercato ricollegano il suo nome alle trattative per Eto’o. Come sta?

"Sta benissimo. Sono stato recentemente a trovarlo in Qatar dove è praticamente una divinità. Gioca alla grande e continua a fare quello che ha sempre fatto".