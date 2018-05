ESCLUSIVA TMW - Garlaschelli: "Lazio al 70% in CL. De Vrij? Ci penserei"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio cerca di stringere i denti per arrivare a tagliare il traguardo del quarto posto. Prima il match con il Crotone e poi quello forse decisivo con l'Inter. "E' chiaro che gli infortuni rendono il cammino un po' più difficile. Domenica col Crotone non sarà semplice", dice a Tuttomercatoweb.com Renzo Garlaschelli, grande ex laziale.

Con l'Atalanta la squadra di Inzaghi è sembrata in difficoltà fisica. Che ne pensa?

"E' stata una gara certamente particolare, negli ultimi venti minuti la Lazio è stata schiacciata nella sua metà campo e non era mai successo. Spero sia stato un caso".

L'Inter nel frattempo è cresciuta molto...

"Sì, è vero. Non gioca benissimo. La Lazio ad esempio ha avuto un'espressione di gioco superiore però i nerazzurri incassano poche reti e sono ben messi in campo".

Gli infortuni in casa Lazio rischiano di essere duri da sopportare...

"Sì e poi bisogna vedere se il match con l'Atalanta ha lasciato un segno sul piano fisico. Ripeto, mai vista una Lazio così brutta negli ultimi venti minuti".

Contro l'Inter De Vrij lo farebbe giocare?

"Me lo hanno chiesto in tanti... Ora giochiamo col Crotone e poi vediamo. Potrebbe essere un problema"

Al posto di Inzaghi che cosa farebbe?

"Ci penserei..."

Percentuali Champions?

"La Lazio è davanti all'Inter, dunque le percentuali sono alte. Direi un 70%. Due punti di vantaggio sui nerazzurri non sono pochi".