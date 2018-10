ESCLUSIVA TMW - Garlaschelli: "Lazio sulle gambe. Sarà dura ripetersi"

© foto di Federico Gaetano

Che Lazio sarà quella che è reduce dal ko nel derby contro la Roma? C'è grande curiosità sulla reazione dei biancocelesti, prima in Europa League domani contro l'Eintracht Francoforte e poi in campionato contro la Fiorentina. "Il derby non mi è piaciuto - dice a Tuttomercatoweb.com Renzo Garlaschelli, grande ex dei biancoclesti - credevo che fosse in ripresa e invece è stata una brutta gara in cui la Roma ha meritato di vincere".

La condizione della Lazio non sembra brillante...

"Sì, in effetti il punto è anche quello. Le ultime tre gare prima del derby erano state discrete ma contro squadre inferiori alla Roma. Ho visto una Lazio sulle gambe ed è strano considerato che si sono giocate solo sette gare di campionato oltre a quelle di Europa League. Forse alcuni giocatori sono ancora in ritardo".

Luis Alberto sta deludendo...

"Anche Milinkovic-Savic. Non credo che le voci estive di mercato li abbiano condizionati. Devono pensare alla Lazio, ma ancora non sono al top della condizione".

La sensazione è che per la Lazio sarà dura confermarsi rispetto all'anno passato...

"Sì, sarà più difficile. L'anno scorso la squadra era tra le prime tre-quattro ma poi ha fallito la qualificazione Champions".

Dall'Europa League cosa si aspetta?

"Una Lazio più vivace. E' possibile che ci sia un ampio turn-over: è vero che devono giocare tutti però prima penserei ai risultati".

Domenica c'è la Fiorentina...

"Brutta gara. La squadra viola gioca un bel calcio e bisognerà vedere come la Lazio ha assorbito il ko nel derby. Sarà comunque dura".