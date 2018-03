ESCLUSIVA TMW - Garlaschelli: "Questa è la miglior Lazio dell'era Lotito"

© foto di Federico Gaetano

Ora serve solo capire se la Lazio potrà ritrovare continuità. Dopo la vittoria con la Dinamo Kiev e l'approdo ai quarti di finale di Europa League i biancocelesti si apprestano a giocare il match di campionato con il Bologna. in Europa invece dovranno vedersela con il Salisburgo. "E' vero che potevano capitare avversari più titolati come Atletico Madrid o Arsenal ma starei attento al Salisburgo", dice a Tuttomercatoweb.com Renzo Garlaschelli storico ex laziale. "I biancocelesti sono favoriti, ma gli austriaci giocano un buon calcio".

La Lazio con la vittoria di ieri può aver ritrovato un po' di certezze?

"Aspettiamo. Ieri Inzaghi ha avuto coraggio, ha fatto giocare la squadra all'attacco e non ha preso gol. Ha stradominato e ha meritato il passaggio del turno. Però vorrei vedere altre conferme adesso".

In ogni caso è una Lazio da Champions?

"Questa è la miglior Lazio di Lotito. Gioca un ottimo calcio e ce la può fare. Inzaghi però ora dovrà essere bravo a fare in modo che la squadra mantenga questa condizione fino alla fine".