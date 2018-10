ESCLUSIVA TMW - Genoa, ag.Romero: “Esordio grande gioia, è solo l’inizio”

“Esordire contro la Juventus non è mai facile... ha giocato una ventina di partite in Serie A in Argentina ma affrontare i bianconeri è un’altra cosa. Il ragazzo si è ben comportato, il Genoa era schierato in maniera ordinata e quindi direi che la prima è stata più che positiva”. Parla cosi a TuttoMercatoWeb Ciro Palermo, agente del difensore del Genoa Cristian Romero, che oggi ha esordito con la maglia del Grifone. “Ha grande fisico e grande velocità, Cristian - continua l’agente - avendo altezza e velocità ha anche una buona tecnica. Il Genoa è sempre stato presente sul ragazzo, poi con la Famiglia Preziosi in estate c’è stata grande sintonia e quindi anche con Perinetti e Donatelli si è deciso di portare a termine l’operazione”. E oggi una grande soddisfazione, l’esordio. Contro la Juventus. Una gioia anche per Palermo, che lo rappresenta da anni. “Un’emozione unica. Il bello del nostro lavoro, perché lo seguo professionalmente da tempo. È stato bello. Appena mi chiederà gli dirò che è stato un grande esordio e che questo è soltanto l’inizio. Avanti così, senza montarsi la testa e - prosegue l’agente del difensore argentino - senza sentirsi arrivato”.

Chiosa dedicata al Genoa che ha cambiato pelle, da Ballardini a Juric. “I risultati parlano per Ballardini. Sono rimasti tutti sorpresi dall’esonero. Però se Preziosi ha fatto questa scelta ha i suoi motivi. Juric ha già lavorato per il Genoa e oggi dopo due settimane è arrivato un pareggio a Torino: non si può sapere cosa sarebbe successo con Ballardini, ma - conclude Ciro Palermo- oggi per Ivan Juric è stato un bel ritorno”.