ESCLUSIVA TMW - Genoa, anche Iachini in corsa per la panchina

Fonte: Raffaella Bon

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Anche Beppe Iachini nella corsa per la panchina del Genoa nel caso in cui dovesse saltare Ivan Juric. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il tecnico sarebbe tra i papabili per la sostituzione dell'attuale allenatore, che si giocherà tutto nel derby di sabato prossimo contro la Sampdoria.