ESCLUSIVA TMW - Genoa, Biraschi: "Daremo il massimo, c'è voglia di riscatto"

Davide Biraschi è pronto ad iniziare una nuova stagione con la maglia del Genoa. Il campionato scorso, concluso con la salvezza arrivata alla penultima giornata, deve essere cancellato e c'è voglia di rivalsa nel gruppo rossoblu. Proprio il difensore romano ha fatto il punto della situazione sul ritiro di Neustift e sulla situazione del gruppo in esclusiva per i nostri microfoni.

Come procede il ritiro?

"Questa settimana è stata abbastanza pesante ma la ripresa è sempre così. Il mister ci sta facendo lavorare alternando fase tattica a lavoro fisico. Siamo una bella squadra e ci stiamo amalgamando molto bene".

Cosa vi chiede mister Juric?

"Essendo la parte iniziale della stagione, c'è gente nuova e lui sta spiegando il suo tipo di gioco. Cioè l'essere aggressivo sull'uomo e la cattiveria".

Sono arrivati diversi innesti nel corso del mercato, ultimo in ordine di tempo Lapadula. Come si sono inseriti nel gruppo?

"Lapadula arriverà più avanti. Gli altri sono tutti bravi ragazzi e grandi atleti. Siamo un grande gruppo e non ci saranno problemi".

Il ritornello che sta passando in questi giorni di ritiro è "riscatto". Quanto è grande la voglia di riscattare una seconda parte di stagione negativa?

"C'è tantissima voglia di riscatto. Eravamo partiti bene l'anno scorso, poi dopo gennaio siamo calati e ci siamo salvati alla penultima giornata. Quest'anno ci siamo posti l'obiettivo di fare una grande stagione e dare il massimo. Quello che verrà, verrà. Sicuramente ci sarà il massimo impegno e le aspettative del gruppo sono alte".

Il riscatto passa anche attraverso i derby che a Genova sono molto sentiti.

"Il Genoa negli ultimi anni ne ha vinti tanti e quelli che verranno li combatteremo col coltello fra i denti cercando di vincerli".

Nella prima uscita stagionale Juric ti ha schierato dal primo minuto. Pronto per giocarti una stagione da titolare?

"Ho tanta voglia di dimostrare e di cominciare bene. Le scelte poi sono del mister ma io cercherò di metterlo in difficoltà allenandomi bene, dimostrando che ci sono e sono pronto".

Capitolo nazionale. Quanto rammarico c'è per essere stati eliminati dall'Europeo Under 21 a pochi metri dal traguardo?

"Abbiamo incontrato un'ottima squadra e abbiamo fatto un grandissimo torneo. Purtroppo c'è stata la partita con la Spagna in semifinale che non ci è girata bene per via anche di un'espulsione. Poi quando incontri queste squadre così forti in dieci fai molta fatica perchè fanno girare bene il pallone e trovano sempre gli spazi giusti. Portiamo tutti comunque un grandissimo ricordo di questo Europeo che ci rimarrà sempre nel cuore. Peccato il finale ma va bene comunque".

E un pensiero alla nazionale maggiore?

"Sicuramente il pensierino lo fanno tutti, è impossibile non farlo però se uno fa bene nel club verrà preso in considerazione per la nazionale maggiore. Adesso penso a fare bene col Genoa poi tutto verrà di conseguenza".

Il calore dei tifosi si sente anche qui a Neustift. Una parola finale anche per loro.

"La Gradinata Nord è devastante. L'anno scorso nel momento più importante ci hanno sempre sostenuto. Anche qui i tifosi sono arrivati numerosi e questo fa molto piacere. Sicuramente il massimo impegno lo daremo soprattutto per loro".