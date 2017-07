ESCLUSIVA TMW - Genoa, idea Anocic se parte Laxalt

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le trattative corrono sul filo del rasoio, al pari delle idee di mercato vagliate dai club impegnati nelle tante operazioni in corso. La situazione del Genoa, per esempio, racconta di una trattativa con il Torino per Laxalt e Simeone, ma anche di una contestuale richiesta di Juric per un sostituto. Il profilo in questione potrebbe essere quello di Silvio Anocic, gioiello della Roma protagonista nelle ultime due stagioni con la maglia della Primavera di De Rossi.