ESCLUSIVA TMW - Genoa, interesse di Sassuolo e Atalanta per Biraschi

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sul difensore Davide Biraschi, in forza al Genoa, potrebbe esserci bagarre tra Sassuolo e Atalanta, molto interessate al giocatore da diversi mesi. Come appreso in esclusiva da Tuttomercatoweb.com, alcuni osservatori delle due società, infatti, hanno monitorato più volte le prestazioni dell'ex Grosseto e Avellino. Nelle prossime settimane potrebbero esserci sviluppi.