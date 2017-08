ESCLUSIVA TMW - Genoa, ipotesi Djourou ma volerà allo Sheffield Wednesday

© foto di Insidefoto/Image Sport

Johan Djourou, internazionale svizzero, classe '87 reduce dall'esperienza all'Amburgo, era un'opzione per il mercato del Genoa. Il retroscena intercettato da TMW, spiega che il Grifone ha preso contatti per il centrale difensivo ex Arsenal che però pare aver preferito tornare in Inghilterra. Più precisamente in Championship, dove lo attende lo Sheffield Wednesday.