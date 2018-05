ESCLUSIVA TMW - Genoa, per l'attacco piace Paciencia del Porto

Fonte: Luca Bargellini

Il nome di Gonçalo Paciencia torna di moda per la Serie A. Dopo essere stato seguito dall'Atalanta nel mercato invernale, l'attaccante lusitano del Porto è infatti finito nel mirino del Genoa per la prossima sessione estiva. In stagione, Paciencia ha vestito inizialmente la maglia del Vitoria Setubal, per poi essere richiamato alla casa madre in quel di Oporto, chiudendo con 10 gol in 36 presenze stagionali. Occhio alla concorrenza ucraina: c'è anche la Dinamo Kiev.