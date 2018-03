ESCLUSIVA TMW - Genoa, per la difesa si studia lo svizzero Knezevic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Genoa guarda in Svizzera per rinforzare la difesa. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb, i rossoblù sarebbero infatti sulle tracce del giovane centrale del Lucerna Stefan Knezevic. Il classe '96, che piace anche all'Aston Villa, quest'anno ha totalizzato 20 presenze e due gol, conquistandosi la chiamata della Nazionale elvetica Under 21.