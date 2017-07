ESCLUSIVA TMW - Genoa, sfuma Petre: va all'Esbjerg

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un affare sfumato per il Genoa. Salta la trattativa per Adrian Petre dell'Uta Arad, l'attaccante classe 98 vola in Danimarca all'Esbjerg. Fumata bianca e firme che arriveranno a breve. Niente Genoa per Petre, va all'Esbjerg...