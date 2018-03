ESCLUSIVA TMW - Gialloreto: "Pavon, troppi 35 mln. L.Martinez preso bene"

Lautaro Martinez e Cristian Pavon, ma anche Cuello e Maroni. Sono tanti i giovani argentini che stanno catalizzando le attenzioni dei club italiani in queste settimane. Tra affari già conclusi e alcuni appena accennati, abbiamo analizzato i profili dei calciatori finiti nel mirino delle nostre società con l'intermediario Antonio Gialloreto, avvocato ed esperto di calcio argentino.

Partiamo da un affare già concluso: Lautaro Martinez all'Inter.

"L'Inter ha definito davvero un bell'affare, non c'è in Argentina un attaccante altrettanto forte. L'Inter da quello che so l'ha pagato 23 milioni di euro più bonus e commissioni. Una bella cifra, ma lui può adattarsi fin da subito al progetto nerazzurro. Può giocare sia come seconda punta che al posto di Icardi, davvero un bel colpo".

Il Milan invece è sulle tracce di Cristian Pavon, ala classe '96 che il Boca Juniors valuta 35 milioni di euro.

"In realtà il giocatore ha una clausola da 30 milioni di euro, ma con le tasse arriva a quella cifra lì. Forse sono troppi, almeno per il momento non li vale. Perché se spendi 35 milioni di euro ti aspetti di acquistare un calciatore in grado fin da subito di fare la differenza e invece Pavon - che resta un grande prospetto - una volta sbarcato in Europa avrà bisogno di un po' di tempo per ambientarsi. Forse per lui è meglio approdare in una realtà più piccola ma ricca, tipo il Lipsia per intenderci. A Milano rischia di restare schiacciato dal peso delle aspettative se da lui ci si aspetta subito tanto".

L'Inter, intanto, è in trattativa con l'Atletico Tucuman per Cuello.

"Ha fisicità e velocità, gioca spesso titolare all'Atletico Tucuman. Ha esordito anche in Copa Libvertadores ed è un giocatore che ha il gioco europeo. E' una mezzala che può giocare anche come esterno alto. Ha un bel passo e una buona tecnica. E' uno su cui si può investire, adesso costa intorno ai tre milioni di euro ma il suo prezzo è destinato ad aumentare".

Chiosa finale su Gonzalo Maroni.

"Da quello che so s'è creato un vero e proprio derby meneghino. Il Milan a gennaio voleva inserirlo nella trattativa Gomez, ma il Boca non era d'accordo perché Maroni è considerato un grande talento. Lui ha una clausola rescissoria da 6-7 milioni di euro, ma il suo procuratore Piero Foglia non vuole ricorrere alla clausola per portarlo via perché ha ottimi rapporti col Boca Juniors.

Adesso la squadra più vicina al giocatore è l'Inter, anche se il Milan continua a seguirlo. I rossoneri vorrebbero prenderlo e lasciarlo un anno in prestito alla Sampdoria, o magari al Boca Juniors stesso".