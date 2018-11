ESCLUSIVA TMW - Giannichedda: "Juve alla pari con i top club europei"

Fonte: Dal nostro inviato a Coverciano Lorenzo Di Benedetto

Giuliano Giannichedda, attuale tecnico della Pro Piacenza, è stato intervistato da TMW a margine della Panchina d'Oro a Coverciano: "Panchina d'Oro per Allegri? Giusto, ci sono tanti allenatori molto bravi, ma quando vinci con la tua squadra è giusto vincere questo premio. Simone Inzaghi? Non è più una sorpresa, è uno dei più bravi e preparati, ha portato la Lazio a lottare con squadre attrezzate per la Champions. Speriamo che quest'anno ce la possa fare, se lo merita lui e la Lazio per il gioco che sta esprimendo. L'Udinese? Ha dei giocatori interessanti, ma quando cambi tanti elementi serve un po' di tempo. I giovani stranieri vanno aspettati, il campionato italiano si è livellato verso l'altro. Velazquez sta lavorando bene, ma c'è bisogno anche di punti altrimenti la salvezza diventa difficile. La Juventus? Al momento è la più forte, con l'acquisto di Cristiano Ronaldo ha acquistato la consapevolezza di essere una squadra in grado di lottare con i top club europei. In Italia è senza dubbio la più forte. Il Napoli? Voglio fare i complimenti ad Ancelotti, è riuscito a stimolare i suoi giocatore e sta tenendo testa alla Juventus. L'Inter di Spalletti? Quando l'Atalanta sta bene è difficile da affrontare. L'Inter darà fastidio, stanno facendo benissimo sia in campionato che in coppa. La Champions? Le squadre si sono attrezzate e stiamo migliorando nell'esprimere il gioco. Le squadre italiane sono sempre scese in campo per vincere".